U’ funnateglie di Jelsi inserito tra le ricette di Giallo Zafferano

Probabilmente è grazie a chef Rubio se il funnateglie di Jelsi è diventato famoso in tutta Italia. Ora il gustoso piatto della cucina contadina molisana conquista un altro importante risultato: è stato inserito tra le ricette del celebre blog ‘Giallo Zafferano’.

“U’ funnateglie – si legge sul sito Internet – è una ricetta tipica del Molise, un piatto godurioso perfetto da condividere con tutta la famiglia! Il termine funnateglie infatti identifica proprio il gesto di affondare il pane in questo delizioso sughetto, realizzato con pomodorini e listarelle di peperoni. Ma l’ingrediente immancabile in questa preparazione è una salsiccia speciale, poco conosciuta nel Nord Italia, quella conservata sotto sugna. Lo strutto infatti donerà un gusto unico, quello della cucina di un tempo, quella delle nostre nonne. E proprio come facevano loro procuratevi una buona pagnotta, cotta possibilmente nel forno a legna, da intingere nel tuorlo cremoso e in tutto il resto”.

Grazie a ‘Giallo Zafferano’ dunque tutti gli appassionati di cucina potranno cimentarsi nella ricetta e preparare il piatto a cui è dedicata un’intera sagra organizzata a Jelsi agli inizi di luglio.