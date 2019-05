Seggi aperti dalle 7 di questa mattina a Termoli, così come in tutta Italia, per la tornata elettorale delle elezioni europee e in città anche per il rinnovo del consiglio comunale.

Giornata di pioggia e clima autunnale, come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo, ed è possibile che tutto ciò abbia un impatto sull’affluenza. Intanto in queste ore già tante persone si stanno recando nelle 28 sezioni (più quella dell’ospedale San Timoteo) per esprimere il proprio voto.

Si può votare fino alle 23 di stasera. Dopo quell’ora inizierà lo spoglio per le elezioni europee. Quello per le comunali invece prenderà il via alle 14 di lunedì 27 maggio.

SFIDA A 4 PER LA CARICA DI SINDACO

Per la corsa alla carica di sindaco sono in corsa Angelo Sbrocca, a capo di quattro liste (Partito Democratico, Unione per Termoli, Italia in Comune e VotaperTe), Marcella Stumpo (con la lista Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra), Francesco Roberti con sei liste a sostegno (Forza Italia, Lega, Popolari per l’Italia, Diritti e Libertà Molise, Fratelli d’Italia, Siamo Termoli nel futuro) e Nick Di Michele (lista Movimento Cinque Stelle).

LA DIRETTA

SBROCCA HA VOTATO ALLA SEZIONE 1: “SONO RILASSATO, VOLEVO VENIRE IN SCOOTER”

Alle 12.40 è arrivato alla sezione numero 1 del seggio nella scuola Principe di Piemonte, in centro, il sindaco Angelo Sbrocca, accompagnato da sua moglie che gli manteneva l’ombrello. “Sono molto rilassato. Io e mia moglie siamo stati talmente tanto incauto da uscire con lo scooter questa mattina. Siamo dovuti tornare a prendere l’auto”. Camicia bianca, giacca lunga, visibilmente rilassato seppur dietro il sorriso lascia trasparire la tensione e la stanchezza per la campagna elettorale da poco conclusa.

AFFLUENZA DELLE 12, A TERMOLI HA VOTATO IL 21 PER CENTO DEGLI AVENTI DIRITTO

Non è affatto male l’affluenza delle ore 12, la prima ufficialmente rilevata e riportata dalla Prefettura di Campobasso. Dopo cinque ore dall’apertura dei seggi, si sono recati alle urne 6081 termolesi, pari al 21,01 per cento degli aventi diritto. Si tratta di uno dei dati più alti fra i Comuni al voto per il rinnovo del Consiglio comunale, specie considerando il meteo pessimo con pioggia battente.

NICK DI MICHELE VOTA IN VIA GIOBERTI: “GLI ELETTORI ORMAI HANNO DECISO”

Alle 12.30 il candidato del M5s Nick Di Michele ha votato al seggio di via Gioberti, nella sezione 3. Elegante, è giunto da solo e si è detto tranquillo “perché ormai inutile, oltre che scorretto, affannarsi a convincere gli elettori che hanno già deciso”. Al seggio pare non esserci molta fila ma confermano che l’affluenza è stata continua e regolare.

PIOGGIA E COMUNIONI, AUMENTANO LE FILE AI SEGGI

La pioggia si è fatta più battente intorno alle 12 a Termoli e, complici le comunioni, il traffico è consistente in zona San Pietro, vicino al seggio di via Volturno che si è oltremodo riempito nell’ultima mezzora.

Meno di 200 votanti a mezzogiorno alla sezione numero 21 del seggio di via Volturno a Termoli. “Per adesso tutto procede bene – ha spiegato la presidente del seggio 21 – questa dovrebbe essere una delle più numerose ma al momento l’affluenza è ancora bassa”. Fila invece più numerosa alla sezione 18 sempre della scuola elementare del quartiere San Pietro.

C’è molta gente anche in via XX settembre, nella scuola Principe di Piemonte che è in pieno centro. La fila è notevole alle sezioni 1 e 2. Ci sono in particolare persone di mezza età e anziane. Anche alcuni disabili in carrozzina si sono fatti accompagnare al seggio per esprimere il proprio voto. Pochi invece i giovani.

SEGNALATI CANDIDATI CONSIGLIERI A FARE PROPAGANDA NELLE VICINANZE DEI SEGGI

Arrivano le prime segnalazioni di cittadini che denunciano la presenza di alcuni candidati che starebbero facendo propaganda intrattenendo gli elettori fuori dai seggi, violando apertamente la legge che prevede stiano a debita distanza dai luoghi adibiti al voto. In particolare al seggio di via Volturno e in quello di via Sturzo (scuola media Brigida) si segnalano diversi candidati consiglieri presenti.

MARCELLA STUMPO VOTA IN VIA VOLTURNO ASSIEME AL MARITO

Alle 11.40 ecco l’arrivo di Marcella Stumpo alla sezione 16 di via Volturno, nel quartiere di San Pietro e Paolo. È arrivata in compagnia del marito e di un gruppo di sostenitori. Maglia bianca e pantalone blu scuro con giacca abbinata, collana di perle che l’ha accompagnata durante tutta la campagna elettorale.

L’unica candidata sindaco donna di questa tornata elettorale di Termoli è parsa un po’ tesa, tanto da dimenticato la tessera elettorale nella sezione dopo il voto. Il marito ha preferito tenersi distante da lei, per non finire nelle classiche foto e riprese di rito.

FRANCESCO ROBERTI AL VOTO ALLA SEZIONE NUMERO 3

Primo fra i candidati sindaco di Termoli a recarsi alle urne è Francesco Roberti, arrivato al seggio da solo e seguito qualche minuto dopo dalla moglie Elvira. L’esponente a capo della coalizione di centrodestra è giunto alla sezione numero 3 nella scuola Oddo Bernacchia in via Gioberti, affollata per l’ora, alle 10,58, esprimendo la sua preferenza sia per le elezioni europee che per le comunali.

DIFESA GRANDE, LE SEZIONI PIU’ POPOLOSE RICHIAMANO TANTA GENTE AL SEGGIO

C’è tanta gente in queste prima ore di voto nel quartiere di Santa Maria degli Angeli, a Difesa Grande, dove ci sono alcune delle sezioni più popolose delle 28 in cui è suddivisa la città di Termoli. Così, nonostante il clima per niente favorevole, molti cittadini hanno cercato di evitare le file e ottemperare al proprio diritto/dovere di voto già al mattino. In alcune delle sezioni si registra anche un po’ di fila e attese di pochi minuti, ma tutto pare filare liscio.