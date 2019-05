Il Tribunale amministrativo regionale del Molise ha confermato l’esclusione di due delle tre liste presentate sabato scorso per le elezioni comunali di Santa Croce di Magliano del 26 maggio prossimo. Si tratta di ‘Patto democratico per Santa Croce’ e ‘Santa Croce rinasce’, che non potranno partecipare alla contesa. Tuttavia l’attuale primo cittadino D’Ambrosio, attualmente fuori dai giochi, ha preannunciato ricorso al Consiglio di Stato.

Resta in lizza una sola formazione, quella che vede come candidato sindaco l’ex primo cittadino Alberto Florio con ‘Per Santa Croce’. L’esclusione delle altre due liste ha dell’incredibile, specie per quella dell’attuale sindaco Donato D’Ambrosio che in questo modo non potrà tentare il bis. Disdetta anche per l’esponente di opposizione Antonio Petruccelli che avrebbe dovuto concorrere per la fascia tricolore.

Alla base dell’esclusione decisa già dalla sottocommissione elettorale e confermata ieri dai giudici del Tar c’è la mancanza di un solo timbro di congiunzione fra i fogli della presentazione della lista, almeno per quanto concerne ‘Patto Democratico per Santa Croce’.

A questo proposito D’Ambrosio ha contestato la decisione del Tar e garantito che cercherà di avere ragione al Consiglio di Stato con un nuovo ulteriore ricorso che dovrebbe mettere la parola fine sulla questione. Petruccelli dal canto suo ha parlato invece di ‘morte della democrazia‘ augurandosi l’arrivo del commissario prefettizio.

Infatti col solo Florio in corsa, la sfida sarebbe per il raggiungimento del quorum. Infatti per essere valide le elezioni, dovrà recarsi alle urne almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto, compresi i residenti all’estero, altrimenti il Comune verrà commissariato per un anno.