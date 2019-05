Svolta sull’affido dei minori: dopo 10 anni risorse per le famiglie

A dieci anni dall’approvazione della delibera di Giunta sull’affidamento familiare, arriva finalmente la concreta volontà di dare attuazione alla stessa. Arriva per mano di alcuni consiglieri regionali (Matteo, Di Lucente e D’Egidio) guidati da Gianluca Cefaratti di Orgoglio Molise, che hanno presentato un emendamento per incrementare la dotazione finanziaria a supporto della misura.

Cefaratti ha discusso stamattina della Direttiva, nel corso dell’esame del bilancio pluriennale 2019-2021, in Consiglio regionale, sottolineandone la portata innovativa, ma evidenziando altresì la pressoché totale mancanza di finanziamenti specifici agli ambiti territoriali, per contrastare il fenomeno della istituzionalizzazione dei minori e a causa dell’assenza di specifiche attività di sensibilizzazione delle famiglie molisane.

Cefaratti, padre adottivo di due ragazzi, uno dei quali ha appena raggiunto la maggiore età, si batte da sempre per la sensibilizzazione dell’affido familiare in regione. Soltanto un mese fa, nel corso di un incontro pubblico sul tema, organizzato dal Garante regionale dei Diritti della Persona, aveva sottolineato la necessità di impiantare presupposti solidi alla materia, e di dare un senso alle tante parole spese nel corso degli ultimi anni. “Oggi è un giorno felice per il Molise. Diamo finalmente una dotazione finanziaria degna (l’emendamento approvato porta 130mila euro in più) alla nobile causa per cui ci siamo impegnati”.

Attualmente sono 45 i minori molisani accolti presso le comunità educative regionali ed extraregionali. “Non sono pochi –spiega Cefaratti – Poniamo oggi le basi affinché essi alcuni di loro possano davvero trovare una famiglia vera, portando per questa via un certo sollievo ai bilanci delle Amministrazioni comunali, sulle quali gravano (per un totale di circa 1.200.000 euro) le spese per il mantenimento dei minori”. Tra i maggiori ostacoli all’affidamento da parte dei privati ci sono soprattutto le spese ingenti da affrontare.

In Molise opera un’associazione (Associazione Molisana Famiglie Adottive) che lavora anche per trovare nuclei pronti ad adottare. E’ un lavoro complicato, che necessita di un supporto da parte delle Istituzioni. “Infatti – conferma Cefaratti – il grosso dell’impegno dovremo profonderlo per trovare famiglie disposte a sposare la causa dell’affido di minori. Un lavoro che sarà sempre impegnativo, ma che da oggi con nostra soddisfazione – conclude il vice presidente del Consiglio regionale – può poggiare su una robusta base finanziaria”.

Con l’approvazione dell’emendamento al documento tecnico di bilancio gestionale si va ad approvare, per l’esercizio finanziario 2019, e per i successivi esercizi in aggiunta alla quota del cofinanziamento regionale e destinato a integrare le risorse per il finanziamento dei Piani Sociali di Zona, una somma di ulteriori 130mila euro, con vincolo di destinazione (questa è la cosa più importante) a favore delle famiglie affidatarie. In questo modo sarà possibile avviare una seria sperimentazione che possa ridurre i costi sociali e ridare dignità all’istituto dell’affido familiare.