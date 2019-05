Si avvicina per chiedere informazioni e gli strappa la collana: rintracciato il rapinatore

Stava portando a spasso il cane quando è stato avvicinato da un 24enne di nazionalità marocchina che gli ha chiesto informazioni. Ma era un pretesto. Perché, nel momento in cui gli è arrivato accanto, vicino il più possibile, gli ha strappato dal collo una collana d’oro e lo ha colpito alla gamba con un calcio.

È successo in via Inghilterra a Termoli domenica scorsa e sull’episodio è immediatamente partita una indagine affidata al commissariato di Polizia di Stato di via Cina. Che ora ha identificato l’aggressore denunciandolo all’autorità giudiziaria.

La vicenda era sfociata in un tentativo di inseguimento da parte della vittima che ha sortito comunque un effetto: il rapinatore infatti, vedendosi tallonato, si è disfatto della collana gettandola a terra e permettendo al proprietario di recuperarla. È stato lui a fare una descrizione del cittadino straniero e nel giro di poche ore la Volante del commissariato è riuscita a rintracciare il responsabile e denunciarlo per rapina.