Shiba punisce l’Agnonese: vince la Vastese, altomolisani retrocedono in Eccellenza

Non solo l’Isernia, anche l’Agnonese saluta la serie D dopo lo spareggio playout che si è disputato questo pomeriggio (12 maggio). I granata perdono di misura (0-1) allo stadio Aragona di Vasto al termine di una partita senza troppi sussulti e condizionata da un campo reso pesante dalla pioggia.

La formazione allenata da mister Mecomonaco, seguita in Abruzzo da una cinquantina di tifosi, pur giocando bene in avvio di partita, non riesce ad essere incisiva sotto porta e poi si spegne gradualmente, perdendo forse lucidità e coraggio. In attacco poi Ancona e Formuso fanno il ‘solletico’ al portiere di casa e alla fine ne approfittano i padroni di casa. A 4 minuti dalla fine del match, il direttore di gara concede un rigore alla Vastese: Stivaletta viene atterrato da Albanese. Dal dischetto Shiba è implacabile.

Ai granata non riesce nemmeno l’assalto finale. Al triplice fischio i padroni di casa festeggiano (si fa per dire, la Vastese aveva iniziato al campionato con l’obiettivo di arrivare nelle prime posizioni), mentre l’Olympia finisce nel ‘baratro’: retrocede in Eccellenza dopo un campionato tormentato e dopo dieci stagioni nel torneo di serie D. L’unica possibilità è riposta nel ripescaggio.

(foto pagina Fb Vastese calcio)