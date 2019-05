Rivolta nel centro anziani, chieste le dimissioni del presidente: “Ha spintonato un socio”

Gli associati del Centro Sociale Anziani di via Sannitica, a Termoli, chiedono le dimissioni del presidente e una soluzione al Comune di Termoli rispetto al problema che li affligge da oltre un mese. Secondo il racconto di un associato, Mario Antonio Muccino, lo scorso 11 marzo il presidente Antonio De Gregorio si sarebbe reso responsabile di “un fatto gravissimo”.

“Era pomeriggio – riferisce lui, che ha firmato la lettera sottoscritta da oltre 40 associati, più della metà del numero complessivo, protocollata in Comune – e io, mia moglie a altri stavamo frequentando il corso di ballo di gruppo quando si è presentato il signor Giuseppe Antonio De Gregorio, presidente dell’associazione, e ha comunicato all’insegnante di ballo che bisognava spostare il turno dalla mattina al pomeriggio. Abbiamo chiesto quale fosse la motivazione di tale decisione, ma l’unica risposta è stata “il presidente sono io, e qui comando io!”

Allora proprio io ho richiesto il perché di tale decisione poiché sono tanti anni che frequentiamo il corso di balli di gruppo ma a tale insistenza il presidente Antonio De Gregorio mi ha dato uno spintone facendomi quasi cadere per terra”.

E non è finita qua perché, continua Muccino, “Furbescamente lui si è messo le mani in faccia quasi volesse far credere che lo avevo aggredito. Erano presenti oltre 15 persone, che possono testimoniare l’accaduto”.

E difatti i testimoni hanno firmato, insieme con altri associati, la lettera inoltrata al sindaco Sbrocca e all’assessore Chimisso con la quale si mette in evidenza l’accaduto e si chiedono le dimissioni di De Gregorio, che peraltro secondo il racconto di alcuni soci si sarebbe “autoproclamato” presidente invece di essere scelto dal comitato eletto.

Il problema comunque è legato alla spinta e al comportamento “violento e presuntuoso e non idoneo a fare il Presidente dell’associazione” arrivato con nota scritta in Municipio. “Ci aspettiamo una risposta dall’assessore al sociale la professoressa Chimisso – dicono loro – alla quale abbiamo riferito quanto è successo durante il corso di ballo durante l’assemblea del 23 marzo scorso”.

Finora – aggiungono dispiaciuti – “Non abbiamo avuto risposte. Ma noi così non vogliamo andare avanti”.