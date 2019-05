L’ingresso dell’aria fredda polare sul bacino centrale del Mediterraneo determinerà un intenso peggioramento sull’Italia. Il meteo per qualche ora diverrà prettamente invernale, specie nella giornata di lunedì sull’adriatico.

A cura di www.meteoinmolise.com

Analisi: l’aria fredda di matrice polare farà il suo ingresso sul Mediterraneo dalla Valle del Rodano generando nelle prime ore della domenica un minimo di bassa pressione sul golfo Ligure. Una configurazione tipica se fossimo in inverno ma alquanto anomala a inizio maggio. Il vortice freddo interesserà nell’arco della giornata odierna anche le regioni del versante adriatico.

Previsioni Italia per lunedì. Tempo in prevalenza soleggiato al Nord-Ovest sin dal mattino. Al Nord-Est inizio di giornata nuvoloso con residue piogge in Romagna e nevicate sui rilievi oltre gli 800 m; nel pomeriggio tendenza ad ampie schiarite. Al Centro-Sud molte nuvole con tempo instabile su Marche, Abruzzo, Molise, regioni meridionali e intorno allo Stretto di Messina con piogge sparse e locali temporali; schiarite invece sulle regioni centrali tirreniche, Sardegna e Sicilia; nevicate nelle zone appenniniche dagli 800 metri delle Marche fino ai 1400-1500 m della Calabria. Mattinata fredda soprattutto al Centro-Nord. Temperature massime in rialzo al Nord, in ulteriore sensibile calo sul medio Adriatico e al Sud. Venti inizialmente ancora molto forti settentrionali ma in graduale attenuazione nel corso del giorno.

Previsioni del tempo in Molise:

Lunedì: al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su tutta la regione. Possibili rovesci sparsi sui rilievi orientali e fascia costiera. Nel pomeriggio, graduale cessazione dei fenomeni del mattino, residui rovesci su basso venafrano ed aree del Matese. Fiocchi di neve a tratti nelle aree dell’alto Molise oltre i 1.100 metri. Venti in rinforzo da nord. Temperatura in sensibile diminuzione.

Martedì: sia al mattino che nel pomeriggio, cielo poco o parzialmente nuvoloso con schiarite più ampie ed estese sulle aree costiere. Venti moderati da nord. Temperature in calo nei valori minimi, in ripresa nei valori massimi.

Mercoledì: velature sparse ma poco significative al mattino. Nel pomeriggio, addensamenti ad iniziare dalle aree delle mainarde e del volturno in estensione al resto della regione ma senza precipitazioni. Venti in attenuazione. Temperatura in aumento.

Rimani: previsioni in italia, previsioni in Molise, webcam, stazioni meteo. Tutto sulla nostra app