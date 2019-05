Raccolta differenziata e buone pratiche, convegno con esperti internazionali

La raccolta differenziata e la valorizzazione dei rifiuti urbani solidi e organici è un tema su cui si concentra una notevole attenzione in Europa per la ricerca di soluzioni e percorsi innovativi ed efficienti in materia. Il progetto SWEEP si propone di dare il proprio contributo di novità e di ricerca di buone pratiche nella materia collegata al concetto di economia circolare.

Fino al 4 maggio i partner di Romania , Austria, Turchia, Slovenia, Croazia e Italia, nel contesto del progetto Erasmus + “SWEEP”, saranno a Campobasso per dibattere sul tema e scambiare idee e proposte per accrescere l’impatto di un percorso virtuoso da applicare all’approccio al problema nella società moderna e promuovere un comportamento sempre più consapevole nella gestione dei rifiuti e nel rispetto dell’ambiente. Agli incontri fra i partner del progetto si aggiungeranno le presentazioni dei soggetti, pubblici e privati , attivi nel settore e focus group didattici. Un focus group sarà realizzato nella Sala conferenze dell’Hotel San Giorgio di Campobasso, il 2 maggio 2019 a partire dalle ore 9,30, e animato e coordinato da: Clara Piccirillo – Nanotec (Istituto di Nanotecnologia) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Lecce, Italia; Angelo Belliggiano (Università del Molise) Campobasso.

Il focus group è aperto ai cittadini del territorio.