Le previsioni del tempo annunciano una nuova perturbazione a carattere freddo che transiterà sull’Italia nella giornata di domenica con un peggioramento caratterizzato da piogge e temporali in estensione da nord a sud e nuovo calo delle temperature.

A cura di www.meteoinmolise.com

PREVISIONI DEL TEMPO, SITUAZIONE – Dopo una breve pausa venerdì con un temporaneo promontorio di alta pressione che favorirà una giornata tutto sommato stabile, una nuova perturbazione si preparerà ad entrare in azione sull’Italia dal Nord Europa. Condizionerà il tempo soprattutto nella giornata di domenica, con piogge e temporali in estensione dal Nord al Sud, anche se non tutte le regioni verranno coinvolte omogeneamente, e sarà accompagnata da un calo delle temperature e da un netto rinforzo dei venti.

METEO SABATO ITALIA – La nuova perturbazione si avvicina all’Italia determinando un peggioramento sin dal mattino sulle zone alpine, con fenomeni che in giornata si riverseranno sulle aree di pianura estendendosi in serata a quelle centrali, segnatamente quelle del versante tirrenico. Sono attesi rovesci anche temporaleschi, soprattutto su Triveneto ed Emilia, mentre sulle Alpi tornerà la neve inizialmente a quote elevate, ma in calo anche sotto i 2000m in serata. Già dal pomeriggio un miglioramento interverrà sul Nordovest. Entro sera prime piogge in arrivo in Toscana, in rapida estensione ad alto Lazio, Umbria e Marche.

METEO DOMENICA – Aria fredda dalle latitudini settentrionali genererà un minimo di pressione intorno sull’Italia centro-meridionale che piloterà la perturbazione destinata ad interessare soprattutto le regioni del Centro-Sud. Piogge e rovesci anche temporaleschi sul basso Tirreno e sulle zone interne di quello centrale. Instabilità diffusa sul versante adriatico con piogge e temporali più frequenti in Puglia, la sera sulle Marche, e fenomeni che sconfineranno frequentemente al versante ionico peninsulare. Al Nord tempo ancora instabile su Veneto, est Emilia e Romagna con piogge e rovesci diffusi in attenuazione in giornata. Più soleggiato invece al Nordovest. Temperature in diminuzione. Venti in netto rinforzo su tutti i mari.

Previsioni del tempo in Molise in dettaglio

Venerdì: al mattino tempo soleggiato e stabile. Nel corso delle ore qualche annuvolamento in formazione sulle aree interne ma senza il rischio di piogge. Al pomeriggio situazione simile con annuvolamenti sporadici sui rilievi. In serata perlopiù cielo stellato. Temperature in leggero aumento: valori compresi tra i 18 gradi del Capoluogo e i 20-21 gradi della costa. Venti deboli e in generale dai quadranti meridionali orientali.

Sabato: al mattino cielo sereno e soleggiato. Nel corso delle ore aumento della nuvolosità alta. Dal primo pomeriggio peggioramento proveniente da ovest a tutta la regione, con piogge e temporali diffusi fino a sera. Temperature in leggera flessione durante i fenomeni precipitativi. Massime comunque diffusamente comprese tra i 15 gradi e 19 gradi. Venti in serata moderati da sud-ovest e forti da maestrale sulla costa.

Domenica: al mattino cielo molto nuvoloso su tutta la regione con qualche piovasco sparso. Temporanea finestra di miglioramento nelle ore centrali del giorno. Novo peggioramento serale in special modo sui versanti orientali. Temperature in flessione soprattutto nella seconda parte del giorno. Intensificazione serale dei venti da Nord.