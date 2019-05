Sono partiti a cavallo dal Santuario di Monte Sant’Angelo, all’alba di oggi. Un lungo viaggio sulle antiche vie della transumanza, diviso in diverse tappe, che transiterà anche il Molise, per portare una nuova statua di San Michele Arcangelo, fino a Mont Saint Michel, in Normandia.

E’ “il lungo (2983 km) e grande viaggio dell’Arcangelo” organizzato per cementare il legame storico, religioso e delle tradizioni tra i due Santuari di Monte Sant’Angelo e Mont Saint Michel, su un percorso che, in diversi momenti, attraversa da Sud a Nord il suggestivo Cammino Micaelico e le vie Verdi d’Europa.

Tra gli artefici dell’iniziativa anche la Fondazione ‘Popoli e territori’ diretta da Nicola Di Niro che, con Asvir Moligal, è il partner di riferimento della transumanza della famiglia Colantuono, al via mercoledì 22 maggio, con arrivo a Frosolone sabato 25.

Ma c’è tanto Molise anche nella fase iniziale del percorso. Il terzo giorno di cammino (8 maggio), arrivo fissato nella bella chiesetta tratturale di Sant’Elena a Colletorto, il giorno seguente tappa da Colletorto a Castelbottaccio, mentre il dieci si camminerà in direzione Bagnoli del Trigno, dove si concluderà la prima parte del viaggio, che poi continuerà, tra alcuni mesi, coinvolgendo gli stessi 18 cavalieri partiti oggi.

Sono dunque giorni storici per la Via Micaelica. Nell’ambito del Festival Michael 2019, nella cornice del castello aragonese di Monte, ė stato appena firmato il gemellaggio tra le città di Monte Sant’Angelo e Mont Saint Michel – Avranches. Ora il gruppo di Enti, storici e associazioni lavorerà per coinvolgere gli altri punti nodali del pellegrinaggio micaelico: Skells (Irlanda) Cornovaglia (Inghilterra), Simi (Grecia), Aifa (Israele).