Operazione colpaccio: l’Airino ad Assisi per i quarti di play off

Un sabato sera sotto canestro per i tifosi della Italiangas Airino Termoli. Alle 21,15 di domani 4 maggio è attesa infatti ad Assisi gara-1 dei quarti di finale dei play off della serie C Silver raggruppamento Umbria/Marche/Abruzzo/Molise.

Dopo aver eliminato la Pallacanestro Fermignano con una sontuosa prestazione in gara-3, i ragazzi di coach Massimo Di Lembo si preparano alla difficile trasferta in terra umbra contro il quintetto allenato da Gianmarco Piazza.

Si tratterà della prima gara di una sfida al meglio dei tre incontri. Gara-2 è già in programma mercoledì 8 maggio alle 20,30 al PalaSabetta di Termoli, mentre l’eventuale bella andrà in scena nuovamente ad Assisi sabato 11 maggio.

Gli umbri sono avversario temibile e hanno superato in scioltezza il primo turno di playoff liquidando il Chieti basket per 2-0.