A Guglionesi è arrivata una ecoisola ‘speciale’. Nella mattinata di oggi (22 maggio) è stata difatti posizionata in via Capitano Verri (presso località Sant’Antonio Abate) l’Ecoisola informatizzata, una novità che consente alla cittadinanza di avere ulteriori opzioni nel conferimento dei rifiuti urbani, differenziati per tipologia.

L’Ecoisola informatizzata, un’isola ecologica autonoma nella gestione e controllo dei rifiuti mediante vari rilevatori, va ad aggiungersi al regolare servizio porta a porta.

Dal Comune fanno sapere che, non appena ultimata la programmazione del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti differenziati, saranno divulgate alla cittadinanza le modalità di conferimento.