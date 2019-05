Museo paleolitico, designato il nuovo direttore: è l’architetto Enza Zullo

L’architetto Enza Zullo, funzionario al Ministero per i beni e le attività culturali, guiderà il Paleolitico di Isernia, uno dei siti archeologici più importanti del Molise. Oggi – 8 maggio – l’ufficialità della sua designazione comunicata alla stampa con una brevissima nota diramata dal Comune di Isernia: “E’ stato pubblicato sul sito web del Polo Museale del Molise la graduatoria per la nomina dei Direttori dei Raggruppamenti (Museo / Area archeologica / Luogo della cultura) del Polo Museale del Molise (Ministero per i beni e le attività culturali). Per effetto delle graduatoria, l’architetto Enza Zullo è il nuovo Direttore del Raggruppamento 1, ossia del Museo nazionale del Paleolitico e del Museo archeologico di Santa Maria delle Monache”.

L’architetto Enza Zullo, che ha avuto anche un’esperienza alla Sovrintendenza di Foggia, avrà l’importante compito di valorizzare ancora di più il Museo paleolitico, sito dalle enormi potenzialità purtroppo ancora non ottimizzate.

La Zullo ha battuto la concorrenza di Emilio Izzo, che pure si era candidato per tale incarico.