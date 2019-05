Aveva perso il contatto con la propria mandria dopo il parto naturale e da sola non era capace di tornare a valle. Ma per la mucca protagonista di una brutta disavventura ieri pomeriggio 24 maggio è arrivato provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco.

Il personale del 115 ha recuperato l’animale in località Colle Rotondo, nel comune di Sesto Campano (IS) in una zona impervia. La mucca aveva urgenza di cure mediche ed è stato necessario l’intervento dell’elicottero.

I Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontario di Venafro hanno creato una area libera intorno per poter far intervenire l’elicottero VF che è arrivato dal Nucleo di Pontecagnano (SA). Contemporaneamente un’altra squadra di Vigili del Fuoco provenienti dalla sede Centrale di Isernia erano a valle in attesa del velivolo.

Alle operazioni ha partecipato anche un veterinario di Presenzano (CE) per sedare l’animale e per le cure del caso.