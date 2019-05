Movimento 5 Stelle prima forza politica in Molise: “Trend di crescita ovunque, ora al lavoro”

Il Movimento 5 Stelle del Molise si dice entusiasta dei risultati riportati sia alle Europee che alle Comunali in Molise, leggendo il dato in una chiave decisamente favorevole perché “il MoVimento 5 Stelle si conferma prima forza politica in Molise anche alle Europee, in maniera netta: più 4,5 punti sulla Lega, oltre 13 su Forza Italia e più 14 sul Pd”.

Sono dati che confermano la bontà del lavoro svolto nell’ultimo anno dai nostri portavoce – si legge nella nota stampa – In regione aumentiamo i voti, e quindi la percentuale raggiunta, rispetto al 2014 e ci confermiamo prima forza politica nei principali centri molisani. L’unica candidata molisana M5S alle Europee, Stefania Gentile, ha raccolto oltre 19.000 preferenze e in Molise è la terza più votata dopo Aldo Patriciello, al terzo mandato da europarlamentare, e Matteo Salvini, vicepremier e candidato in tutte le Circoscrizioni”.

Anche le elezioni amministrative sembrano confermare il trend di crescita. “A Campobasso, nel capoluogo di regione, il MoVimento 5 Stelle con Roberto Gravina raggiunge il ballottaggio solo sfiorato nel 2014; a Termoli quasi raddoppia i voti rispetto a cinque anni fa e passa da uno a quattro consiglieri comunali. A Riccia, Trivento e Campomarino il MoVimento 5 Stelle si è presentato per la prima volta, non è riuscito ad entrare in Comune ma ha gettato le basi per creare un gruppo solido.

Certo, a livello nazionale i dati non sono così confortanti. La bassa affluenza pesa ed è proprio su questo tasto che dobbiamo produrre lo sforzo maggiore. In Italia il MoVimento 5 Stelle deve strutturarsi meglio sui territori, deve tenere più stretti contatti con le aree interne. Nelle prossime settimane, come già detto nei giorni scorsi, ci sarà un’accelerazione sull’organizzazione, anche individuando responsabili d’area e creando un centro di coordinamento più capillare nelle Regioni e nei Comuni.

Non abbiamo mai detto che sarebbe stato un percorso facile, ma abbiamo sempre detto che ce l’avremmo messa tutta. Ed è così. Non è la prima volta che a livello nazionale attraversiamo un momento di difficoltà e sapremo uscirne come sempre. Ora testa bassa e lavorare”.