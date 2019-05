Molise Pride, la seconda edizione ha una data: sarà a Campobasso il 27 luglio

Il Molise Pride ci sarà, anche se per la conferma ufficiale dell’appuntamento occorre potenziare la raccolta fondi finalizzata alla organizzazione della arata arcobaleno. In ogni caso, per il momento, c’è una data. Il 27 luglio 2019. Questo il giorno stabilito per l’evento, che avrà dunque una seconda edizione dopo il Molise Pride dello scorso anno, che pure si è svolto nel capoluogo di regione. La scelta è caduta ancora una volta su Campobasso, che per quel momento avrà una nuova Amministrazione comunale, un Consiglio e un sindaco eletti con le Amministrative del 27 maggio prossimo.

“Arcigay Molise – si legge nella nota stampa – è pronta a replicare il grande successo dell’anno passato, ma rimane fondamentale la raccolta fondi per confermare l’appuntamento. Gli sponsor e le donazioni saranno ancora una volta infatti centrali nella costruzione del Pride, per il quale – specifica l’Arcigay Molise – non è stato richiesto alcun contributo pubblico. Un Pride che parte dal basso e si basa sulla volontà dei molisani”.