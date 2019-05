Una Raduno Nazionale di forti emozioni per i Bersaglieri Molisani in terra Lucana, iniziato il 17 maggio con visita alla parte antica della città di Matera.

Il giorno successivo 18 maggio, i Bersaglieri del Molise hanno assistito al saggio Ginnico Militare nello stadio di Matera tenuto dal 7° Reggimento Bersaglieri arrivato per l’occasione dalla città di Altamura.

Nella giornata di chiusura del raduno domenica 19 maggio, un caloroso e festante pubblico (circa 100.000) ha invaso la città di Matera alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, del Decano dei Bersaglieri in servizio e del Sindaco di Matera, Raffaello Giulio De Ruggeri. I circa 22.000 Fanti Piumati arrivati da ogni parte d’Italia, hanno sfilato di corsa – 180 passi al minuto così come stabilivano i regolamenti militari del 1836 e come vuole ancora oggi la tradizione. Suggestivo il percorso di 3.600 metri scelto dal Comitato Organizzatore lungo le strade della Capitale Europea della cultura.

L’ampia compagine Bersaglieresca Molisana formata da circa 150 Bersaglieri, con la totalità dei dirigenti associativi era così composta: Il Presidente Regionale Bers. Antonio Sappracone, il Presidente Provinciale di Campobasso Bers. Pasqualino Macchiarolo, il Presidente Provinciale di Isernia Bers. Mario Malorni, nonché i Presidenti delle Sezioni di Isernia, Intercomunale Pentria, Bonefro, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli, Ururi, Campobasso con i relativi Labari Sezionali, più tre Medaglieri: due Provinciali (Isernia e Campobasso) ed il Medagliere Regionale.

I Bersaglieri Molisani per tutto il percorso della sfilata sono stati accompagnati dalle performance della Fanfara Alessandro Lamarmora di Casoli (CH).

L’immagine profusa dalla struttura Associativa Molisana ha confermato e superato di gran lunga gli entusiastici risultati ottenuti lo scorso anno al Raduno Nazionale di San Donà di Piave, fregiandosi soprattutto di aprire lo schieramento dell’Italia meridionale come prima regione e mettere in bella mostra lo striscione Regione Molise.

Fotografo ufficiale della spedizione Materana Riccardo Malorni di Isernia che ha saputo immortalare momenti irrepetibili e al quale vanno i ringraziamenti da parte di tutta la struttura associativa molisana dei Bersaglieri.