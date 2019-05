L’organista rivelazione del Molise stasera alla ‘Musikverein’ di Vienna

Ha soltanto 31 anni ma è già un indubbio talento a livello mondiale. Davide Mariano, molisano di Montagano, carriera alle spalle già ricca di successi in Europa, Asia e Usa, è uno degli organisti più richiesti a livello internazionale e questa sera sarà ospite con la ‘Orchestra Wiener Akademie’ alla ‘Musikverein’ di Vienna, la sala da concerto più prestigiosa al mondo. Qui si sono esibiti nomi celebri della musica mondiale e direttori d’orchestra come Riccardo Muti, Claudio Abbado, Daniel Baremboin, Valerij Gergiev.

L’organo è stato completamente ricostruito nel 2011 e gli organisti che da allora hanno avuto l’onore di esibirsi come solisti sono una decina, due o forse tre quelli italiani che hanno avuto la possibilità di suonarvi come solista in 150 anni di storia della sala.

Mariano a 19 anni ha conseguito il diploma di Organo e Composizione organistica e il diploma accademico di 2/o livello in Organo, entrambi con lode, al Conservatorio ‘Perosi’ di Campobasso.