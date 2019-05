L’impegno sociale e il cinema, torna il Kimera International film festival

Grande ritorno per il Kimera International Film Festival, di scena a partire da stasera (29 maggio) e fino al 1 giugno a Termoli. Dopo lo stop dell’anno passato, il festival più antico della cittadina termolese giunge quest’anno alla sua XVII edizione.

Saranno quattro serate ricche di incontri e soprattutto di proiezioni nel cortile della scuola Bernacchia, in via Gioberti a Termoli.

Tre le sezioni del concorso dei cortometraggi: fiction, animazione e impegno sociale, quest’ultimo da sempre rilevante all’interno del fortunato festival, sin dalle sue origini. In totale sono giunti cortometraggi da 24 nazioni differenti. Ad essere stati selezionati sono stati molti lavori provenienti da Spagna e Russia, ma non mancano Paesi come Usa, Kossovo, Estonia e la nostra Italia.

Saranno 4 i giurati di questa edizione: Marica Macchiagodena, insegnante di lingua inglese al Liceo Artistico ‘Jacovitti’; il disegnatore termolese Luigi De Michele; il critico Fabio Riccio, tra i fondatori del primo circolo di cinema a Termoli e, infine, la cinefila e laureata in Cinema al Dams di Bologna Serena Manzoni.

Non mancheranno gli ospiti, tra cui il volto noto – termolese – della tv per ragazzi Angelo Fabrizio e la regista nonché autrice di numerosi testi di storia del cinema Deborah Farina, che nella sera conclusiva del 1 giugno dialogherà su “Tutti i colori di Sergio Martino” con gli studenti dello ‘Jacovitti’.

Spazio anche ai fumetti e al loro rapporto col cinema, oggetto di un incontro con il giurato Luigi De Michele, e alle traversie del mestiere che verranno illustrate dal collettivo di Materia Cinema, giovane realtà locale, che discetterà sul tema “I dolori del giovane filmmaker”.

Di seguito il programma completo

La proclamazione dei vincitori si terrà il 1 giugno a partire dalle 23.

L’evento, che si terrà tutte le sere a partire dalle 20,30 con ingresso gratuito, nel caso di maltempo si terrà nella palestra della scuola Bernacchia.