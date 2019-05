La eurodeputata e ricandidata alle prossime elezioni europee per il Pd Elena Gentile ha tenuto un breve incontro nella sede elettorale di Angelo Sbrocca, a Termoli, oggi 10 maggio.

La già europarlamentare di Cerignola si è proposta al pubblico intervenuto entrando da subito nel tema. L’Europa, quello che va e quello che non va. “L’Europa sta già cambiando, grazie anche al lavoro della grande famiglia dei progressisti e socialisti europei”. Un’Unione Europea che è sempre più ‘delle persone’, così l’eurodeputata, e ha citato a proposito l’approvazione del pilastro sociale “che mancava”, la direttiva sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le donne, del nuovo Fondo sociale europeo.

E qui l’assist era per il sindaco Sbrocca, perché “i sindaci si devono collegare di più all’Europa, fucina di idee e di risorse”. Un esempio portato dall’ospite è stato quello del nuovo piano di investimenti approvato di recente a Strasburgo, con cui si finanzieranno finanche scuole, ospedali ed edilizia popolare.

Sul Mezzogiorno, circoscrizione per cui è candidata, la Gentile ha spezzato una lancia citando il grande capitale umano e la qualità del lavoro che, tramite l’emigrazione dei nostri cittadini, ha contribuito alla ricchezza di tanti altri Paesi, europei e non solo. “Bisogna recuperare questa qualità del lavoro e fare in modo che il nostro capitale umano formato (citando nuovamente il nuovo Fse, ndr) diventi un’attrazione per gli investimenti”.

La Gentile ha mostrato apprezzamento per la nostra cittadina e si è augurata che Sbrocca sia rieletto. “Ci siamo conosciuti prima delle comunali in cui ho vinto e le europee in cui tu hai vinto, spero ci porti fortuna”, ha scherzato l’avvocato termolese.

La Gentile ci ha tenuto a ribadire che l’Unione Europea non è solo tecnicismi e burocrazia, ma soprattutto opportunità. “Ci hanno dipinto un’Europa matrigna, attenta solo ai vincoli di bilancio”, riferendosi ai sovranismi e nazionalismi che vanno per la maggiore in questo periodo e che tentano di “sfilacciare l’Ue”. “Il vento del centrodestra sta flagellando il Sud (il riferimento è andato all’esito delle regionali in Molise, Abruzzo, Sardegna, Basilicata, ndr) perché è riuscito a cogliere un malessere” ma per l’europarlamentare è ‘tutto fumo’, una bolla che si sgonfierà. E poi l’affondo: “La Comunità europea si impoverisce senza un riferimento saldo ai valori democratici come il Pd”.

Ad assistere all’incontro alcuni esponenti dell’attuale Giunta come la vicesindaco Maria Chimisso e l’Assessore Pino Gallo. Presenti anche molti dei neo candidati a sostegno del centrosinistra di Angelo Sbrocca.