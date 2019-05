Le nomine Asrem finiscono in Procura: “Direttori sanitari di Isernia e Termoli scelti con procedura alterata”

Finisce in Procura la vicenda delle nomine per alcuni incarichi di vertice alla Asrem, l’azienda sanitaria regionale del Molise. Il dottor Celestino Sassi, escluso per ragioni che i suoi avvocati ritengono “illogiche e illegittime”, ha presentato a Isernia, nei giorni scorsi, un esposto querela contro Filippo Vitale, l’ex direttore sanitario dell’ospedale regionale, che il 27 dicembre scorso aveva selezionato tre figure professionali per ricoprire gli incarichi di direttore sanitario dei presidi ospedalieri di Agnone, Isernia e Termoli.

E questo – sostengono gli avvocati – “con una procedura selettiva alterata e finalizzata ad assegnare le incarichi alle dottoresse Wilma Sferra per Isernia e Michelina Morelli per Termoli”. La denuncia tira in ballo anche il direttore generale Gennaro Sosto, il direttore amministrativo Antonio Forciniti, il direttore sanitario aziendale Antonio Lucchetti e il direttore delle risorse umane Loredana Paolozzi per presunti illeciti commessi nella procedura di selezione interna finalizzata al conferimento di incarichi di direzione negli ospedali di Agnone, Isernia e Termoli.

La denuncia è scattata dopo alcuni mesi durante i quali sarebbero state verificate alcune anomalie nella scelta dei candidati a scapito del dottor Celestino Sassi di Isernia, che presentava aggiungono i legali Roberto Guidi e Pietro Sarrocco, un curriculum molto qualificato e aveva fatto domanda per gli incarichi a Isernia e Termoli. “Oggetto di censura – si legge nella nota – è in particolare la valutazione espressa dal dottor Vitale che, alla vigilia del proprio pensionamento, avrebbe riportato in modo parziale e non obiettivo il contenuto dei curricula dei diversi candidati per proporre le due dottoresse in danno del concorrente”.

In particolare, secondo la denuncia, “il risultato della selezione sarebbe stato quello di escludere l’unico candidato in possesso di tutti i requisiti richiesti per assumere la funzione di responsabile di Unità Operativa Semplice Direzione Sanitaria”. E ancora: la proposta di Vitale sarebbe stata “recepita e sottoscritta dalla dottoressa Paolozzi e sottoposta alla direzione aziendale che l’avrebbe fatta propria e approvata, assegnando quindi gli incarichi in violazione delle regole di valutazione e selezione dei candidati”.

Dopo la richiesta di accesso agli atti e la verifica sulla procedura seguita, il dottor Sassi ha ritenuto che siano stati violati i criteri logici nella selezione dei curricula, “anche perché – precisa a Primonumero l’avvocato Guidi – noi riteniamo che il modo di valutare i curricula dei candidati non realizzi la valutazione comparativa di cui si parla espressamente nel regolamento Asrem”.

Per quanto riguarda il ruolo avuto dalla direzione, è questo: la proposta presentata da Vitale è stata vagliata da Sosto, Forciniti e Lucchetti che con la dottoressa Paolozzi hanno firmato le delibere di affidamento degli incarichi. “Siamo curiosi di capire cosa è accaduto e perché siano state fatte determinate scelte” dichiarano ancora i legali, “visto che su 3 incarichi da assegnare e 4 candidati quello escluso è proprio il nostro cliente che invece è quello in possesso dei titoli più qualificati, compresa una specializzazione in direzione sanitaria e un master alla università Bocconi”.

Da qui la richiesta alla Procura di procedere per abuso d’ufficio contro tutti i soggetti coinvolti nella vicenda. “La posta in gioco – concludono Guidi e Sarrocco – ovviamente non è rappresentata soltanto dalle prospettive di carriera del medico che si lamenta vittima di favoritismi: la “meritocrazia alla rovescia” danneggia infatti gli utenti dei servizi pubblici, incide sulla qualità della sanità regionale e scarica i suoi effetti sulla salute e sulle tasche dei cittadini. Per questo sulla vicenda non potrà non pronunciarsi anche la struttura commissariale della sanità molisana”.