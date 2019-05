L’Airino si gioca il tutto per tutto al PalaSabetta, contro l’Assisi serve solo la vittoria

Appuntamento al PalaSabetta di contrada Mucchietti stasera 8 maggio per quella che “probabilmente sarà la partita più importante della stagione 2018/2019 per l’Italiangas Airino Basket Termoli”. Così lo stesso club gialloblù che in queste ore chiama a raccolta i tifosi in vista di gara 2 dei quarti di finale della serie C Silver Umbria/Marche/Abruzzo/Molise contro la Virtus Assisi.

Dopo aver perso col punteggio 95-59 gara 1 in Umbria “ora servirà l’impresa – si legge sulla pagina Facebook della società -. I ragazzi di coach Massimo Di Lembo, infatti, per poter ancora continuare il cammino in questi playoff, saranno obbligati a vincere tra le mura del PalaSabetta in gara 2 per pareggiare la serie e rigiocarsi nuovamente il tutto per tutto in terra umbra. Un impegno tutt’altro che semplice per la squadra capitanata da capitan Colasurdo, ma la parola d’ordine è crederci”.

Da parte della società, via Facebook, un nuovo appello ai tifosi. “Non ce ne vogliate se lo scriviamo, ma in questa stagione vi abbiamo visto meno presenti e partecipativi rispetto a quelle passate. Forse le aspettative, insieme ai cambiamenti di roster in corso d’opera, non hanno convinto, ma con certezza possiamo dire che l’Italiangas Airino Basket Termoli, anche questa volta sta facendo tutto il possibile per portare avanti con onore il nome di Termoli.

È per questo motivo che, forse per l’ultima volta in questa stagione, ma con ancora più voglia e voce, vi invitiamo tutti a sostenerci domani al PalaSabetta alle ore 20.30 per provare a continuare a sognare insieme. E se non dovesse andare bene, saremo pronti a ringraziarvi come abbiamo sempre fatto, con la promessa di provare a fare sempre meglio, nel limite delle nostre possibilità”.