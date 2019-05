La cicloturistica per Simone Raschia è un successo, in 200 lo ricordano in sella

Si è tenuta con successo, sia di partecipanti che per il clima di festa che ha prodotto, la Cicloturistica intitolata a Simone Raschia, giovane petacciatese scomparso improvvisamente qualche anno. Petacciato e la squadra ciclistica del paese, la Team Bike Simone Raschia, hanno voluto omaggiarlo con una manifestazione a metà fra turismo e sport, che si è svolta domenica scorsa 5 maggio.

Sono stati ben 200 i partecipanti da tre regioni d’Italia: Molise, Abruzzo e Puglia. La vittoria è andata alla formazione con più atleti al via, vale a dire la Ciclistica Valle Trigno di San Salvo con 35 partecipanti, seguita dalla Termoli Bike con 20.

I ciclisti amatoriali di età molto variegata hanno percorso di 60 km fra Petacciato, Termoli e Guglionesi, con ritorno nel centro adriatico di cui era originario Simone. Al termine ricco pasta party per tutti.

Dagli organizzatori della Team Bike Simone Raschia pioggia di ringraziamenti: “in primis all’Amministrazione comunale di Petacciato, in particolare all’assessore allo sport Nicola Del Re per l’impegno e sostegno alla manifestazione e soprattutto per la partecipazione attiva per tutto il giro, al gruppo motociclistico di Petacciato che ci ha scortato senza farci trovare pericolo per tutto il percorso, alla protezione civile, al medico sportivo Roberto Salvatore, a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla manifestazione e a tutti i partecipanti”.

Ultima chiosa da parte di Angelo Greco, partecipante e membro della squadra, nonché amico della famiglia di Simone Raschia. “Veramente dobbiamo ringraziare chi, come sempre, ci permette di svolgere tutto il giro senza pioggia e senza problemi a nessuno: Simone”.