La Capitaneria ‘cede’ 13 parcheggi gratis al porto, le strisce gialle tornano bianche

Una bella notizia per tanti termolesi che faticano a trovare un posto libero per lasciare l’auto in centro, ma anche per quei turisti che intendono trascorrere qualche ora in città e si trovano a fare i conti col rebus parcheggio. Questa mattina 20 maggio una squadra di operai incaricata dalla Capitaneria di porto ha ridisegnato di bianco 13 stalli che erano gialli e quindi riservati agli operatori marittimi.

Si tratta di quei posti compresi fra il monumento alla Gente di mare e la rotatoria delle paranze. Il cambio di colore e quindi il ritorno a posteggi gratis era stato più volte auspicato dalla popolazione dopo la modifica avvenuta la scorsa estate, e già annunciato nei mesi scorsi dal capitano Francesco Massaro.

Va precisato che l’operazione non ha nulla a che vedere con il Comune di Termoli, ma è stata disposta come detto dalla Guardia Costiera su autorizzazione della Regione Molise, l’ente che gestisce lo scalo portuale termolese.

Contestualmente ai nuovi parcheggi gratis, gli operai hanno ridisegnato anche la segnaletica orizzontale che era ormai quasi scomparsa in diversi punti, comprese le strisce pedonali.