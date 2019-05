Il ritorno di Matteo Salvini: sabato 1° giugno in piazza a Campobasso per la D’Alessandro

Forte dei risultati ottenuti alle Europee e alle Amministrative del Molise, il leader della Lega Matteo Salvini torna a Campobasso per il ballottaggio più atteso, quello che vede Maria Domenica D’Alessandro, esponente e del centrodestra e proprio in quota Lega, contro Roberto Gravina del Movimento 5 Stelle.

“Sabato 1 giugno dalle ore 13 e 30 in Piazza Pepe (Piazza Prefettura) a Campobasso, Matteo Salvini tornerà in Molise per sostenere la candidata sindaco Maria Domenica D’Alessandro per il prossimo ballottaggio del 9 giugno”: questa la nota, stringata come d’abitudine, del coordinatore regionale Luigi Mazzuto.

Non è ancora chiaro, e potrebbe essere una possibilità concreta, se Salvini farà anche un salto a Termoli, dove pure c’è un ballottaggio il prossimo 9 giugno. Quello fra Francesco Roberti del centrodestra e Angel Sbrocca del centrosinistra.