La battaglia giudiziaria

Il Governo taglia 500 mln per asili nido e trasporti, il Tar accoglie il ricorso di 60 Comuni del Sud

Il prossimo 2 ottobre l'udienza al Tribunale amministrativo del Lazio per discutere l'istanza presentata dall'avvocato Salvatore Di Pardo. Esulta Micaela Fanelli: "Solo per il Molise sarebbero 24 milioni di euro in meno per il 2019; mancheranno ai servizi pubblici essenziali, come ad esempio gli asili nido e trasporti".