Termoli ancora una volta ha ospitato un candidato alle prossime elezioni Europee: si tratta di Francesco Galtieri, candidato capolista di +Europa per la circoscrizione dell’Italia Meridionale.

Al porto turistico di Termoli stamane (11 maggio) a dialogare con lui c’era Antonello Barone. Presenti alcuni candidati termolesi della lista Italia in Comune, che nelle Europee è scesa in campo appunto con +Europa.

L’ospite ha discusso di Europa, quella che lui definisce ‘la grande incompiuta’, e in particolare ha veicolato la sua prospettiva di crescita per il progetto europeo: “Dobbiamo riavvicinare l’Unione Europea ai cittadini”, anche a quelli che la vedono come un contenitore distante dai propri bisogni. L’Europa, questo il senso del discorso di Galtieri, è invece risorsa anche per chi rimane nei propri territori.

Perché l’Europa è sinonimo di opportunità – spiega il candidato di Matera -, e a quelle rivolte agli enti locali si aggiungono quelle di cui i cittadini potrebbero usufruire anche senza l’intermediazione di soggetti definiti “non sempre trasparenti”. Opportunità che però poco si conoscono, e l’impegno di Galtieri sarà – se eletto – anche questo, unito all’obiettivo di far meglio conoscere quello che l’Ue fa e ha fatto in termini di tutela dei diritti delle persone, tutela dei consumatori e tanto altro. “Sono elementi di impatto positivo anche nelle vite di chi è cittadino europeo pur restando a casa propria”.

Tante le domande poste al candidato da Antonello Barone, con cui si sono toccati vari temi: dalla postulata emergenza migranti e dal perduto senso di umanità alla capacità (più spesso incapacità) programmatoria delle Regioni che rimandano indietro fondi che non riescono ad usare. Con il candidato che ha lavorato per 17 anni alle Nazioni Unite si è affrontato poi il nodo della polarizzazione tra massa ed élite. “Élite per me non è chi, come me, ha avuto maggiori opportunità ma chi si chiude nel proprio circolo di riferimento per massimizzare i propri interessi – e ancora -. Se avessi voluto farlo non mi sarei dimesso dall’Onu per tornare in Italia e fare politica, una delle cose più impopolari al giorno d’oggi”.

Galtieri ci tiene a ribadire che ognuno debba, in base alle opportunità che ha, contribuire a migliorare il livello di coesione sociale. È un’espressione che ripete spesso, collegando il discorso anche ai piccoli territori come il nostro Molise, quelli maggiormente in grado di generare un nuovo senso di comunità.

Diverse le ‘frecciate’ all’attuale Governo, dalla Lega che “fa propaganda a discapito dei diritti delle persone” ai 5 Stelle che hanno veicolato l’idea che ‘uno vale uno’, come se la competenza non contasse nulla.

Barone ha ricordato l’elezione di Trump, la Brexit, il Governo leghista e lo spettro del nazionalismo che si aggira per l’Europa. “Ce la faranno a disgregare il progetto dei padri fondatori dell’Ue?”. Per Galtieri la risposta è un secco ‘no’ e nelle sue parole si ravvisa piuttosto il timore delle “coscienze che non si svegliano”, che tradotto significa astensionismo.

La sua priorità numero uno è quella di rappresentare maggiormente i territori, visitarli e conoscerli capillarmente. Anche per i tanti giovani la ricetta è sempre quella: riavvicinare la politica e l’Europa ai cittadini, restituendo al contempo alla parola ‘politica’ l’interezza del suo nobile significato. Perchè anche se noi non ci occupiamo di politica, essa non smetterà di occuparsi di noi.