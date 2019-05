Elezioni europee: i commenti

Il quadro politico che sembra delinearsi in Europa induce a un moderato ottimismo. Il fronte contro i sovranisti è ampio e più forte del previsto.

Il numero dei parlamentari che comporrà il gruppo degli ultranazionalisti è inferiore alle attese – ha aggiunto l’onorevole Occhionero – e questo è un buon segnale per la formazione di una maggioranza che continui a governare il processo della costituzione di un’Europa sempre più forte e coesa. I partiti europeisti sono di gran lunga le forze politiche più consistenti ed è ai Verdi, ai socialisti, all’Alde che bisogna ora guardare per proseguire il cammino iniziato.

Questo risultato accresce la responsabilità del Pd, attorno al quale devono ora aggregarsi le forze democratiche, progressiste, ecologiste e liberali del Paese. La spinta e la richiesta di unità che arrivano dai cittadini sono fortissime anche in Molise. Sono a disposizione dei molisani che mi onoro di rappresentare per irrobustire con loro e con le forze democratiche un argine all’onda nera che rischia di travolgere tutto e mettere a repentaglio la tenuta della democrazia e la credibilità dell’Italia.

On. Giuseppina Occhionero

Deputata Liberi e Uguali

Ottimo risultato elettorale da parte di FdI che raggiunge il 6,5% sia a livello nazionale che regionale, risultato che apre nuovi scenari politici e prospettive di ulteriore crescita per il Partito.

Giorgia Meloni in pochi anni è riuscita a ricostruire, con pazienza e tenacia, una nuova Destra, un nuovo Partito ed a proiettarlo con forza in un contesto nazionale ed europeo.

In Molise quasi 10.000 voti a FdI rappresentano un risultato eccezionale che ripaga il lavoro svolto sul territorio in questi anni da tanti dirigenti e simpatizzanti di Partito, a loro un sentito ringraziamento.

La strada che abbiamo intrapreso è quella giusta ed il risultato ottenuto ci spinge a proseguire nella direzione che è quella di aprire il partito a nuovi ingressi, a movimenti civici, ai giovani che condividono quei valori ed ideali propri della destra italiana.

Continueremo con maggiore impegno per nuovi traguardi ed obiettivi nella certezza che presto il nostro Partito possa avere la giusta visibilità e rappresentanza istituzionale che merita.

Coordinatore Regionale del Molise di Fratelli d’Italia

Filoteo Di Sandro

Silvio Berlusconi sarà l’italiano più votato che siederà nel Parlamento europeo. In Italia ha preso più voti di tutti, dopo Salvini, nonostante FI sia solo il quarto partito. Il centro destra unito è maggioranza naturale nel Paese, come dimostra anche la vittoria in Piemonte con un candidato governatore di Forza Italia, Alberto Cirio, a cui vanno i miei più sinceri auguri”.

Quasi il doppio della media nazionale, quello registrato in Molise alle Europee è in assoluto il secondo miglior dato in Italia del partito e con una flessione di mezzo punto percentuale rispetto all’esito delle politiche 2018.

Un risultato frutto di un importante gioco di squadra sul territorio, che consente a FI di eleggere un europarlamentare, di fatto l’unica forza politica in regione capace di raggiungere lo storico obiettivo. Auguri e congratulazioni ad Aldo Patriciello.

On. Annaelsa Tartaglione

Forza Italia