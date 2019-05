Campomarino si mobilita in difesa dell’ambiente e per la raccolta differenziata con il progetto ‘Differenziare in Vacanza’, pensato appositamente per l’area del Lido che nei mesi estivi sarà affollata di turisti e vacanzieri.

La presentazione del progetto si terrà venerdì 31 maggio alle ore 11 nella sala consiliare del Comune di Campomarino (ex Scuola Elementare – Via Favorita n. 24). Vi prenderanno parte la ditta Giuliani Environment s.r.l. e la Ecocontrolgsm – con i rispettivi amministratori delegati – unitamente al neo Sindaco, l’ingegner Pierdonato Silvestri.

“Differenziare in Vacanza” è il sistema di raccolta differenziata pensato appositamente per l’area del Lido di Campomarino. Un servizio rivolto a tutti – utenze domestiche e commerciali – che è incentrato sull’utilizzo delle Isole Ecologiche Informatizzate (anche Guglionesi ne ha di recente installato una, ndr) e su Sistemi di Prenotazione di ritiro online.

“Differenziare in Vacanza si pone l’obiettivo di aiutare gli utenti a differenziare in maniera semplice, veloce e in pieno relax”.