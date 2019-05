Dal Viminale 28mila euro a Campobasso per contrastare le truffe agli anziani

Il Ministero dell’Interno ha stanziato due milioni di euro per il contrasto e la prevenzione delle truffe agli anziani, un fenomeno molto diffuso che vede soprattutto il Molise, dove la popolazione anziana è numerosissima, in una posizione critica e purtroppo in aumento.

I capoluoghi italiani – spiega l’assessore regionale Luigi Mazzuto, coordinatore Lega Molise – riceveranno un contributo composto da due voci. “Uno, di 20mila euro, identico per tutti. L’altro è proporzionale alla popolazione anziana residente. A Campo arriveranno circa 28mila euro che provengono dal fondo unico giustizia del Ministero dell’Interno”. Per Luigi Mazzuto si apre un altro capitolo sul fronte sicurezza.