Terminata la stagione agonistica regolare 2019 è giunto il momento di fare un bilancio e di analizzare come si sono comportate le principali società sportive di Termoli. Il centro molisano vive di sport e dispone di diverse strutture dedicate: lo stadio Gino Cannarsa ospita le partite del club di calcio cittadino, il PalAirino è condiviso dalla squadra di pallavolo e da quella di calcio a 5, mentre il PalaSabetta è teatro degli incontri di basket. Per la pratica di discipline meno conosciute come pugilato, scherma o ginnastica è invece in costruzione il PalAltriSport, che prevede la realizzazione di uno spazio polivalente dell’ampiezza di circa 650 metri quadrati.

Ecco uno sguardo a 360 gradi per fare il punto della situazione e raccontare la stagione sportiva termolese 2019, ormai arrivata alle battute finali.

Città di Termoli calcio Eccellenza

Al termine di una stagione decisamente in chiaro scuro, il Città di Termoli chiude al decimo posto e conserva il proprio posto nel campionato di Eccellenza, scongiurando la fase playout. Proprio la giornata finale del campionato è stata macchiata da una pesante sconfitta: nella partita giocata in casa contro il Sesto Campano i giallorossi sono stati travolti con un secco 0-5. La gara, peraltro, è stata sospesa al 45simo minuto poiché il Termoli era rimasto con meno di 8 giocatori in campo. La stessa cosa era accaduta nel match precedente, in trasferta contro l’Olimpia Riccia, con l’interruzione della partita e la vittoria a tavolino assegnata ai padroni di casa. I titolari hanno scelto di esprimere in questo modo il loro malcontento nei confronti della dirigenza, alla quale imputano la responsabilità del mancato rimborso delle spese pattuite a inizio stagione, delle pessime condizioni degli spogliatoi dello stadio e il mancato pagamento degli alloggi dei calciatori di fuori regione.

Il Città di Termoli dovrà insomma seriamente considerare la necessità di instaurare un dialogo costruttivo tra le parti se l’obiettivo è quello di tornare a far parte delle squadre favorite dai pronostici per la possibilità di accedere a campionati di livello più prestigioso, e i pronostici ma anche più informazioni su scommesse e quote calcio possono essere sbirciati online.

Italiangas Airino basket maschile Termoli Serie C Silver

Al termine della stagione regolare conclusasi lo scorso marzo, l’Italiangas Airino Basket Termoli si è guadagnato l’accesso ai playoff contro le migliori squadre del raggruppamento Marche, Umbria e Molise del campionato di Serie C Silver. Gli uomini di coach Di Lembo sono arrivati a sfiorare il coronamento del sogno di accedere alla finale che vale l’accesso alla categoria superiore, la Serie C Gold. In gara 3, l’ultima e decisiva partita della fase semifinale dei playoff giocata sul parquet della Virtus Assisi, i molisani si sono dovuti arrendere di fronte alla superiorità del quintetto di casa, che si è aggiudicato la vittoria imponendosi con il punteggio di 77-43. Nel complesso si può affermare che quello dell’Airino è stato un buon campionato; nonostante in rosa fossero presenti 6 giovani giocatori che per la prima volta affrontavano un campionato di livello Senior, la squadra ha concluso la regular season in quarta posizione arrivando a giocarsi la finale playoff. Sui risultati della stagione hanno inoltre pesato diversi infortuni e la partenza dello svedese Benediktsson, ala grande dotato di un micidiale tiro da tre punti.

Nonostante la mancata promozione, i risultati di questa stagione possono far ben sperare il club, la società e i tifosi, che continuano ad auspicarsi di vedere la squadra termolese impegnata in competizioni di livello superiore.

Pallavolo maschile Termoli Serie C

Stagione positiva quella del volley termolese maschile. Partita da outsider, la squadra allenata da Mauro Palli è approdata ai playoff dopo aver concluso al terzo posto la fase regolare del campionato di Serie C. Nella finale playoff i termolesi non sono tuttavia stati in grado di raggiungere la tanto desiderata promozione in Serie B. I ragazzi non hanno potuto avere la meglio su un avversario decisamente troppo forte (quel Virtus Volley Paglieta che aveva terminato la regular season in prima posizione) e devono accontentarsi di aver soltanto sfiorato l’impresa.

Questo non può tuttavia in alcun modo adombrare quanto di buono è stato fatto nel campionato appena concluso e all’inizio del quale nessuno avrebbe pronosticato la possibilità che il Termoli sarebbe arrivato addirittura a giocarsi la finale. I riflettori restano così accesi sulla prossima stagione: quanto finora visto non fa che ben sperare il club e gli appassionati.

Mentre il Città di Termoli ha concluso il proprio campionato con una serie di prestazioni sottotono e poco encomiabili sotto il profilo della sportività e della responsabilità, il volley e il basket cittadini hanno decisamente fatto battere i cuori di tifosi e appassionati. Le vittorie sperate non sono arrivate, ma nulla impedisce di pensare in grande per la prossima stagione.