Da Colle dell’Orso a Vazzieri: M5S avvia il “tour dei quartieri” per incontrare i cittadini

Prima tappa oggi (7 maggio) a Colle dell’Orso, l’ultima il 18 maggio in via Principe di Piemonte. Il Movimento 5 Stelle, con in testa l’aspirante primo cittadino Roberto Gravina, avvia il “tour dei quartieri”. In pratica, spiega il candidato sindaco, “dopo aver già visitato il quartiere Cep, saremo in giro per la città per incontrare i cittadini”, “per illustrare il nostro programma e raccogliere i suggerimenti dei cittadini” in vista delle elezioni del 26 maggio.

Ecco il calendario completo: dopo l’incontro al parco ‘La Madonnella’ di Colle dell’Orso, appuntamento nel quartiere San Giovanni (9 maggio, 17.30); a Sant’Antonio Abate e Fontanavecchia (10 maggio, ore 8.30); centro storico (11 maggio, dalle ore 8.30); quartiere Vazzieri (13 maggio, ore 17.30); il 14 maggio dalle ore 17.30 passeggiata da via Cardarelli a Parco dei Pini; passeggiata dal Terminal Bus a Via Montegrappa (il 16 maggio, dalle ore 17,30); tappa poi a Santo Stefano (17 maggio, ore 17.30). Infine, il 18 maggio alle ore 8,30 passeggiata da Via P.di Piemonte (pista ciclabile) a via M.Bologna con un incontro finale presso la chiesa di Sant’Antonio di Padova (ore 10).