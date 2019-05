Consenso allargato per la scelta di Giusy Ferreri: boom di “prenotazioni” per il 1° giugno

Il nome dell’artista che il Comitato organizzatore della festa patronale in onore di Sant’Adamo, è riuscito a “strappare” per il concerto gratuito del 1° giugno in piazza ha trovato un largo consenso sui social, dove i più hanno condiviso con entusiasmo la notizia riportata ieri in esclusiva da Primonumero.it circa la presenza di Giusy Ferreri a Guglionesi.

La conferma del concerto risale a domenica sera, quando finalmente – dopo una ridda di indiscrezioni – è stato firmato il contratto con il manager dell’artista siciliana arrivata alla notorietà nel 2008 grazie al talent show X Factor, vincitrice di premi anche a livello internazionale, interprete di successi enormi come Roma Bangkok, in cui duetta con la rapper Baby K.

La notizia ha scatenato un grande entusiasmo e moltissimi hanno scritto per chiedere ulteriori informazioni, “prenotandosi” da gran parte del Molise e anche da fuori regioni per la serata del 1° giugno, che sarà sicuramente caldissima a Guglionesi e coinvolta da operazioni imponenti di ordine pubblico e gestione dei parcheggi.

Un plauso collettivo all’organizzazione, costituita da giovani e meno giovani impegnati a tutela di una festa molto sentita in paese, che abbina “sacro e profano” in maniera impeccabile, regalando sempre nuove emozioni, possibili grazie alle donazioni dei cittadini che contribuiscono con offerte ad hoc.