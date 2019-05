Con l’opera luminosa ‘Ballerina’ di Angelo Bonello anche un po’ di Molise nel cuore di Sidney

La sua ultima gigantesca opera, denominata “Ballerina” (in foto sotto, tratta dalla sbs), troneggerà fino al 15 giugno di fronte all’Opera House di Sidney nell’ambito del festival “Vivid Sydney”, uno dei più importanti eventi mondiali per promuovere l’uso intelligente dell’energia elettrica. La kermesse richiama annualmente oltre due milioni di persone, con un giro d’affari di oltre 150 milioni di dollari.

Autore di quest’opera di “light art”, che nei mesi scorsi è stato ospitato con successo anche a Singapore e ad Amsterdan, è Angelo Bonello, uno dei progettisti italiani di arte tecnologica più apprezzati all’estero.

Nato a Torino 48 anni fa, trasferitosi a Roma, è in realtà cittadino del mondo, avendo realizzato grandi eventi artistici in oltre trecento città in tutto il pianeta, tra cui Parigi, Bruxelles, Amburgo, Mosca, Barcellona, Siviglia, Lisbona, Città del Messico, Rio de Janeiro e molte altre. Fa parte dell’associazione “Forche Caudine”: il fratello Mauro, infatti, oltre ad essere uno dei curatori del Comitato Imprese, è legatissimo al Molise dove ha interessi affettivi e commerciali.

L’opera di Angelo Bonello, di grande impatto emotivo, è costituita da numerose ballerine luminose che, ad intermittenza, assumono pose originali, divertenti, talvolta complicate, di certo affascinanti. Gli étoile dei selfie che si riuniscono sotto l’hashtag #vividballerina stanno creando un vero e proprio fenomeno virale tanto che la direzione del festival ha deciso di cavalcare l’onda emotiva esplicitandola in diverse operazioni di marketing e comunicazione del Vivid Sydney 2019. L’artista, tra l’altro, incontrerà a Sidney numerose famiglie di origine molisana informate dell’evento tramite l’associazione.

Infinito il suo curriculum: dallo staff della direzione artistica dei Campionati del mondo di sci in Spagna alla regia del capodanno di Atene nel 2003, dalla direzione artistica del festival “Hig Voltage” di Obereggen alla regia dell’evento live del countdown olimpico “Torino 2006”, dalle collaborazioni italiane con Dario Fo e Antonello Venditti fino all’attuale direzione artistica della trasmissione “Italia’s Got Talent” su Sky.

