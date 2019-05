Il tema è vitale per il nostro territorio: la sanità. A tal proposito e in vista delle elezioni amministrative che si terranno il prossimo 26 maggio, il Comitato per la difesa del ‘San Timoteo’ ha organizzato un confronto/dibattito con tutti e 4 i candidati sindaco: Angelo Sbrocca, Francesco Roberti, Marcella Stumpo e Nick Di Michele.

Perché, come più volte ricordato in questi giorni e anche oggi sulle pagine di Primonumero.it, è sì vero che la sanità non è di competenza diretta dei Comuni, ma è pur vero che il sindaco di una città è la prima autorità sanitaria, e non può ignorare un problema che attanaglia i propri cittadini e che pregiudica il sacrosanto diritto alla salute.

Il tema dell’incontro, programmato per giovedì 16 maggio alle ore 18 nei locali dell’ex cinema Sant’Antonio di Termoli, sarà appunto la sanità, lo stato dell’arte e le prospettive future per l’ospedale del Basso Molise che sembra andare verso uno smantellamento progressivo.

L’occasione sarà importante anche per i cittadini che, invitati a partecipare, potranno porre direttamente delle domande a coloro che ambiscono a guidare la città.