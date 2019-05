Boom di aziende di birra artigianale, proposta di legge per creare il marchio regionale

In Molise sta diventando un segmento di mercato sempre più importante: la produzione di birra artigianale sta vivendo un momento d’oro. Basti pensare che in pochi anni, dal 2012 al 2017, il numero delle imprese che hanno esordito sul mercato è aumentato del 400%. Il dato più alto in Italia.

Per tutelare le aziende del settore in Consiglio regionale è stata presentata una proposta di legge ad hoc: “Disciplina, regolamentazione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale del Molise attraverso la creazione di un marchio regionale”, firmata dai consiglieri Antonio Tedeschi, Filomena Calenda e Nicola Eugenio Romagnuolo.

L’iniziativa legislativa ha un duplice obiettivo: tutelare i produttori e i consumatori e valorizzare un prodotto sempre più apprezzato.

In quest’ottica all’articolo 1 la proposta di legge prevede che “la Regione Molise favorisca, nell’ambito della promozione delle attività produttive ed alimentari, le attività di tutela della produzione birraria artigianale molisana, mediante un’attenta valorizzazione delle materie prime e della professionalità degli operatori e comunque attraverso l’individuazione e codificazione dei metodi classici di trasformazione”.

Inoltre, sono previste l’istituzione di un marchio per identificare i prodotti della ‘Birra Artigianale Molisana’ e l’albo dei birrifici artigianali molisani.

“Il testo normativo proposto – spiegano i consiglieri regionali – definisce la “Birra Artigianale Molisana” quale prodotto il cui ciclo produttivo viene svolto all’interno dei confini amministrativi regionali, caratterizzata: dallo svolgimento di una parte di fermentazione nel contenitore in cui è immesso al consumo finale; dal divieto della presenza di conservanti e coloranti; dalla condizione che dopo la fermentazione, il prodotto non dovrà subire processi di pastorizzazione, filtrazione o similari. Parimenti per “birrificio artigianale molisano”, la stessa proposta di legge prevede che si intenda quell’impresa che svolge l’intero ciclo di produzione della birra, dalla selezione delle materie prime alla messa al consumo finale, prevalentemente nel territorio regionale”.