La settimana che ci conduce alla fine del mese sarà caratterizzata ancora una volta da temperature sotto la media del periodo. Tante saranno le occasioni di pioggia sul Molise. Maggio conferma il trend di temperature sotto media.

A cura di www.meteoinmolise.com

SITUAZIONE – Dal Nord Europa si prepara ad entrare in azione un’irruzione di aria fredda ed instabile che nel corso di martedì andrà ad agganciare e rinvigorire una zona di bassa pressione già presente sul Mediterraneo centrale, facendo peggiorare di nuovo il tempo sulle nostre regioni anche nei giorni successivi, almeno fino a venerdì. Temperature in diminuzione.

METEO MERCOLEDÌ – Il fronte provenuto dal Nord Europa si estenderà verso sud determinando un calo delle temperature a partire dal Nord, ma anche un miglioramento al Nordovest. Tempo instabile invece al Nordest ed Emilia con piogge, rovesci e nevicate sulle Alpi in calo fino a 1600m. Coinvolte inoltre le regioni centrali con rovesci e temporali soprattutto sulla fascia tirrenica interna, tra Toscana ed Umbria, in sconfinamento fino alle coste adriatiche, specie delle Marche. Fiocchi di neve in arrivo sull’Appennino fin verso i 1600/1700m.

METEO GIOVEDÌ – Una certa instabilità si attarderà sulle regioni centro-meridionali con fenomeni che culmineranno nelle ore diurne sulle zone interne, anche temporaleschi tra Lazio, Abruzzo, Campania, Lucania, Molise e Daunia, ma in attenuazione in serata. Al Nord invece il tempo andrà verso un più apprezzabile miglioramento grazie al rinforzo di un campo di alta pressione in espansione dall’Europa occidentale, pur con una lieve variabilità diurna sulle Prealpi lombardo-venete e friulane.

Previsioni per il Molise in dettaglio:

Mercoledì: mattinata che inizia con il bel tempo su quasi tutta la regione, più nubi sulla provincia di Isernia e sul Matese. Al pomeriggio, peggioramento sull’Isernino con temporali che in alcune zone potrebbero essere anche intensi e sul Matese. Miglioramento serale. Temperature sotto la media del periodo con valori non oltre i 17 gradi sul Capoluogo. Venti deboli.

Giovedì: condizioni a tratti instabili sulla regione, specie nelle ore centrali del giorno. Al mattino rovesci non esclusi sulla costa. Nel pomeriggio nuovi rovesci, localmente temporaleschi, in sviluppo nell’entroterra molisano. Temperature in diminuzione, ovunque sotto i 20 gradi. Venti deboli o moderati in rotazione da nord nord-ovest. Mare mosso.

Venerdì: momenti più soleggiati si alterneranno ad annuvolamenti più frequenti e consistenti nelle ore centrali della giornata nell’entroterra e sull’Alto Molise dove non sono esclusi rovesci o isolati temporali. Meglio altrove con maggiori schiarite. Temperature senza particolari variazioni sia nei valori massimi che nei minimi. Ventilazione moderata dai quadranti nord-occidentali con mare Adriatico mosso.