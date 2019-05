L’avvio dell’acquedotto Molisano centrale sembra un po’ più vicino. Infatti il Comune di Larino fa sapere che è previsto per inizio giugno l’allaccio della rete idrica comunale all’acquedotto noto perché nelle intenzioni dovrà portare nelle case del Basso Molise l’acqua pura delle fonti del Matese.

Un progetto che però sembra non vedere mai la luce e che ormai va avanti da dieci anni con intoppi burocratici, rallentamenti, frane, varianti, fondi da reperire. Adesso, pare, ci siamo quasi. D’altronde lo stesso assessore ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture della Regione Molise, Vincenzo Niro, aveva ribadito di recente che il cronoprogramma prevede l’avvio dell’opera entro il 30 giugno.

Tuttavia c’è da tenersi cauti, considerando quante volte gli annunci sono stati disattesi in questi anni. Basti pensare che il governatore Toma presentò l’opera in conferenza stampa nell’agosto scorso dal serbatoio alla periferia di Termoli, assicurando che da novembre 2018 i bassomolisani avrebbero avuto acqua pulita da rubinetti. Per ora non si è ancora visto nulla, anche se da Larino giungono buone notizie.

“Sono terminati pochi mesi fa i lavori di realizzazione di allaccio da parte di Molise Acque al nuovo serbatoio “Monte Arone” – fa sapere il Comune frentano -. I lavori a carico del Comune, realizzati con un finanziamento regionale di 300 mila euro, termineranno a fine mese e permetteranno il collegamento della rete idrica comunale al nuovo serbatoio dell’ente regionale, l’allaccio del serbatoio “Monte Arone” al vecchio serbatoio di Molise Acque”.

Un allaccio (foto di repertorio) che inoltre “consentirà di servire anche la parte alta di Larino con la predisposizione di pompe di sollevamento e un ampliamento della portata idrica dal serbatoio “Colle Carbone” per migliorare l’erogazione dell’acqua nella zona Pip alle piane di Larino”.

Per questo l’amministrazione comunale esprime “ampia soddisfazione per il completamento di un’opera attesa da tanti anni. Finalmente i cittadini potranno usufruire di un’acqua di assoluta qualità in quanto proveniente dalle sorgenti del Matese. Nell’occasione è doveroso ringraziare tutti i soggetti coinvolti in questo progetto, in particolare la Regione Molise e Molise Acque”.