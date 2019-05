A questa terra

Magari è solamente aria fritta,

ombre benedettine nel convento.

Lì, sul mare un fugace termolio

illude l’orizzonte. In soffitta,

sulle colline i monti, e al momento

echeggia, tra i Misteri, un addio.

Andri130519 Parafrasi = quando per descrivere dei luoghi non occorre far nomi. (Le ombre benedettine nel convento rappresentano l’abbazia di San Vincenzo al Volturno. Il termolio è un’emozione che si può provare solo a Termoli. I Misteri ci riportano alla mente Campobasso.) Se una terra si nasconde in un acrostico, unire i sei capoversi per trovare il Molise! Qualora i versi siano endecasillabi e le rime replicate (ABC-ABC) presumo che l’oggetto letterario sia d’altri tempi, ed io un povero messaggero medievale, magari benedettino. Allorquando un avverbio, solamente, prende il sole si può parlare di licenza poetica? E, magari, faccio politica se definisco il Molise una terra e non una regione. Porto gli esempi di regioni che non hanno mai sognato di separarsi: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, e non più Abruzzi e Molise. Abbiamo la Regione per comodità ed interessi, economici e di potere, dei nostri politici non per utilità popolare. Questi concetti filosofico politici me li ha insegnati Vincenzo Cuoco, mio vicino di casa a Civita e compagno di giochi fin dalla più tenera età. L’identità culturale non viene calata dall’alto, seppure i politici ne fossero capaci, ma proviene dal basso. Chi, come me scrive, è volgo e con esso si mescola.