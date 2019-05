Salvi gli uffici regionali a Termoli e Isernia: “I servizi ai cittadini resteranno uguali”

Gli uffici della Regione Molise a Termoli e a Isernia non verranno smantellati. La notizia arriva dalla discussione del consiglio regionale sul bilancio.

“Una pagina importante per i cittadini e per la salvaguardia dei servizi essenziali sui territori – la definisce Micaela Fanelli del M5S -. Nel corso della sessione odierna del Consiglio regionale impegnato nell’approvazione della Legge di Stabilità, siamo riusciti ad obbligare la maggioranza a bloccare il saccheggio di servizi per Isernia e Termoli.

L’emendamento da noi presentato, prima negato dal Governatore Toma, poi obbligato a tornare sui suoi passi dai numeri dell’aula (grazie ai colleghi Calenda, Romagnuolo, Iorio e dei 5 Stelle), è stato modificato solo testualmente. La finalità resta intatta e meritoria per i servizi, e in aula ci siamo battuti per una maggiore chiarezza anche per il destino del personale” sostiene Fanelli.

L’esponente del Partito Democratico fa sapere che “insieme al collega Vittorino Facciolla, abbiamo infatti precisato che oltre alle attività, anche il numero dei dipendenti in servizio non venisse ridotto. Ma purtroppo, su questa ultima garanzia, il Presidente Toma non ha inteso accogliere la nostra proposta, che avrebbe offerto certezze anche al personale regionale.

Restano ad ogni modo assicurati sull’intero territorio della Regione, in particolare per Termoli e Isernia, tutti i servizi essenziali attualmente in essere, in attesa della necessaria riorganizzazione generale delle strutture e del personale regionale, che evita il depauperamento dei diritti di cittadinanza e l’accentramento dei servizi, assicurando continuità nelle prestazioni amministrative erogate in favore dei cittadini.

In conclusione, se noi del Pd non avessimo acceso l’attenzione su una questione tanto importante, si sarebbe continuato ad operare secondo la ben sperimentata “tecnica del carciofo”, e cioè di tagliare un servizio alla volta, fino al totale deserto amministrativo di Isernia e Termoli, così come lungamente denunciato dalle Federazioni Pd di Isernia e Termoli. Questo non è stato consentito, e di questo siamo orgogliosi”.