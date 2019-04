Violenta grandinata sulla costa, Basso Molise in ostaggio di pioggia, tuoni e fulmini

Nebbia, cielo grigio, scarsissima visibilità, strade allagate: si presenta così Termoli al risveglio. Dopo le abbondanti piogge che sono cadute durante la notte tra domenica e lunedì, l’inizio settimana si prospetta tutt’altro che roseo.

Chicchi grandi come noccioline e con un’intensità tale da creare rallentamenti al traffico, hanno interessato la città intorno alle 11 di questa mattina, lunedì 15 aprile. La grandine si è riversata abbondantemente sulla costa bassomolisana, tenendo in ostaggio il comune per una decina di minuti: un lasso di tempo piccolissimo che, tuttavia, ha creato un’immagine degna dei migliori film apocalittici di Hollywood.

Alle abbondanti precipitazioni, sia sotto forma di rovesci piovosi che grandine, che si sono alternate fin dalle prime ore dell’alba, si è unito un fronte temporalesco che ha illuminato i cieli con scariche elettriche e lampi. Tuoni talmente forti da far tremare i vetri delle abitazioni e delle automobili che, nel corso della mattinata, si sono ritrovate in balia del maltempo che sta colpendo la regione a più riprese.

Il traffico ha subito numerosi rallentamenti, sia a causa dell’asfalto bagnato che ha dato vita a numerose pozzanghere di ampiezza tale da sembrare piccoli laghi artificiali, sia a causa della scarsissima visibilità dovuta all’abbondanza ed alla frequenta con cui la pioggia si è riversata sulla costa.