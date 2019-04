Unione dei Comuni, variazioni per le festività del servizio di raccolta rifiuti

La ditta Giuliani Environment che gestisce il servizio di raccolta differenziata in 9 Comuni dell’Unione del Basso Biferno, ha disposto che il servizio di raccolta dei rifiuti urbani resterà attivo per il giorno di Pasquetta (22 aprile) ma che i centri di raccolta resteranno chiusi in tutti i Comuni dell’Unione.

Quanto a giovedì 25 aprile e mercoledì 1 maggio, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani non verrà effettuato. Giovedì 2 maggio però, oltre al ritiro dell’organico verrà effettuato anche quello della plastica. Quanto al ritiro dei pannolini, esso riprenderà regolarmente venerdì 3 maggio (non verrà effettuato il 2 maggio).

Il Comune di Guglionesi ha informato della chiusura, come detto, del centro di raccolta dei rifiuti urbani per lunedì 22 aprile, ma dell’apertura dello stesso nei giorni del 25 aprile e del 1 maggio, dalle ore 9 alle ore 12 per assicurare il conferimento alle utenze domestiche.

Indicativamente i giorni di mancato ritiro saranno gli stessi in tutti i paesi dell’Unione dei Comuni ma ci potranno essere cambiamenti specifici per altri Comuni che, attualmente, non sono stati comunicati.