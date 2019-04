Un ‘arrivederci’ con lo stadio pieno come contro il Cesena, con le coreografie e i colori rossoblù. Forse per questo il Campobasso calcio ha deciso di ridurre il costo dei biglietti in occasione della partita contro il Matelica, seconda forza del campionato. Sarà l’ultimo match che i Lupi disputeranno a Selvapiana in questa stagione agonistica.

L’ultima partita della stagione è in programma in trasferta in Romagna contro la Sammaurese il 5 maggio.

Ecco il costo dei tagliandi ufficializzati dal club del presidente Nicola Circelli: contro il Matelica costerà 5 euro il biglietto per la curva e la tribuna laterale, 15 euro la tribuna centrale.

Donne e bambini da 9 a 16 anni pagheranno 10 euro. Mentre i bambini da 0 a 8 anni entrano gratis.

I biglietti in prevendita si potranno acquistare da venerdì 26 aprile nei seguenti punti vendita: Antica Tabaccheria Tizzano (piazza Pepe), Agenzia Intralot (via XXV Aprile, 25), Agenzia Intralot (via G. Carducci, 4)