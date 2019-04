Torna il memorial ‘Gianluca Battistini’, motori accesi il 18 e il 19 maggio

Fervono i preparativi dell’Automobile Club Campobasso e della famiglia Battistini, che insieme stanno organizzando il XXVII Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini. Il 18 e 19 maggio 2019 i campioni italiani ed europei di slalom, così come i giovani esordienti, saranno nuovamente a Campobasso per cimentarsi sulle curve della gildonese.

La kermesse molisana sarà valida come seconda tappa del Campionato Italiano Slalom 2019 ed unica prova italiana con validità CEZ “Central European Zone”. Il Campionato tricolore esordirà il 27 e 28 aprile con il 24° Slalom di Torregrotta – Roccavaldina; poi la gara in Molise. Otto le tappe inserite nel Calendario Sportivo Nazionale 2019. Lo staff dell’ACI Campobasso è al lavoro per definire i dettagli della manifestazione che ogni anno si arricchisce di particolari di maggiore interesse. La kermesse automobilistica rientra in una più ampia partnership tra Aci e Regione per portare il Molise alla ribalta nazionale ed internazionale nell’ambito sportivo e di promozione turistica del territorio, anche grazie agli interventi finanziati con le risorse FSC 2014 – 2020 del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise.