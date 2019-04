Dopo tanta attesa, è successo davvero. Nel pomeriggio di venerdì 19 aprile anche l’ultimo semaforo di Termoli è diventato un ricordo. L’impianto di piazza del Papa è stato spento durante i lavori in corso per la realizzazione della nuova viabilità. È stata inoltre realizzata una rotatoria provvisoria fatta di pannelli new jersey.

Da anni infatti i cittadini chiedevano di eliminare il semaforo, l’ultimo rimasto attivo a Termoli dopo l’eliminazione pochi anni fa di quello fra via Maratona e via Magellano. C’era rimasta solo piazza del Papa, con le sue lunghe attese, le auto incolonnate, gli incidenti frequenti.

Poi l’Amministrazione Sbrocca aveva ottenuto dalla ditta Progeco la realizzazione dell’opera come compensazione per la cosiddetta lottizzazione Andreoli a parco Tornola, all’uscita del casello autostradale di Rio vivo. Quindi i lavori di piazza del Papa sono a costo zero per le casse comunali.

Nei giorni scorsi gli operai avevano iniziato a realizzare isole di traffico e cordoli allargando la sede stradale così da consentire il posizionamento dei pannelli biancorossi detti new jersey al centro della carreggiata. Fatto questo passaggio, poche ore fa lo spegnimento di un pezzo di storia viabilistica termolese. Necessario anche l’intervento della Polizia Municipale che ha garantito lo scorrimento del traffico in sicurezza per qualche decina di minuti.

I lavori proseguiranno nelle prossime settimane e si ipotizza un altro mese circa per vedere terminata l’opera per la metà di maggio.