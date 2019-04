Il meteo weekend caratterizzato da impulsi perturbati dall’Atlantico. Nuove piogge in arrivo dalla prossima settimana, quando si aprirà un canale depressionario dall’Atlantico verso l’Italia che muoverà nuove perturbazioni verso lo Stivale.

A cura di www.meteoinmolise.com

SITUAZIONE – Con l’ingresso delle perturbazioni atlantiche in atto si apre una fase di freddo per l’Italia, caratterizzata dal continuo passaggio di sistemi frontali diretti verso le nostre regioni, seppur a fasi alterne. La settimana si chiuderà infatti con il transito di altri impulsi perturbati che porteranno momenti piovosi alternati a schiarite, tra il passaggio di un fronte e l’altro. E quella nuova si aprirà in modo del tutto simile.

METEO NUOVA SETTIMANA – Con l’alta pressione relegata a latitudini molto settentrionali, addirittura con i suoi massimi tra Islanda e Groenlandia, lungo il suo bordo meridionale rimarrà spalancata la porta atlantica, al cui interno viaggeranno perturbazioni più o meno intense che con direttrice ovest-est avranno come obiettivo anche l’Italia. In particolare, uno di questi, dopo aver raggiunto l’Italia già nella giornata di domenica, si attarderà ad inizio settimana sulle nostre regioni orientali e su quelle del Sud distribuendo alcune piogge e rovesci. Su quelle occidentali il tempo sarà già in miglioramento e non mancheranno le schiarite.

Previsioni meteo weekend in Molise

PREVISIONI venerdì: al mattino tempo tutto sommato buono con passaggi di nubi alte e poco significative e ampi spazi soleggiati. Situazione che permarrà anche durante le ore centrali del giorno e il pomeriggio, quando prevarrà il sole un po’ ovunque sul territorio regionale. In serata invece è prevista una risalita di nuvolosità più compatta da sud est con interessamento dapprima del massiccio del Matese e dei monti del Sannio in estensione a tutta la provincia di Campobasso ma senza il rischio di precipitazioni. Farà molto più fresco rispetto ai valori di temperatura registrati a inizio settimana: minime tra 7 e 8 gradi, massime non oltre i 13 gradi nelle aree interne. Venti da sud-ovest in mattinata tendenti a ruotare da nord-est al pomeriggio.

PREVISIONI sabato: poche nubi al primo mattino ma con tendenza a rapido aumento della copertura nuvolosa accompagnata da fenomeni sparsi, localmente anche temporaleschi. Temperature stazionarie, con punte di 14-15 gradi in collina e sulla fascia costiera. Venti deboli

PREVISIONI domenica: giornata dal tempo piuttosto perturbato. Al mattino piogge moderate e intermittenti. Dal pomeriggio peggiora con intensificazione dei fenomeni con estensione degli stessi anche verso la costa. Temperature in moderato calo con valori compresi tra i 4-5 della montagna e gli 11 -12 gradi dei due capoluoghi di Provincia.

Rimani aggiornato, scarica l’app meteo con previsioni del tempo in Italia sempre aggiornate, webcam e stazioni