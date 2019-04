Due paesi al buio, con elettrodomestici inutilizzabili e gravi disagi nelle case e nei locali. Così a Montefalcone nel Sannio e Montemitro fra la notte di lunedì 22 e le prime ore di martedì 23 aprile, a causa di un furto di cavi di rame della linea elettrica, andato a segno però solo in parte.

I carabinieri sono infatti riusciti a recuperare parte della refurtiva consistente in circa 200 metri di cavi dal valore commerciale di 2mila euro.

Il colpo è stato messo a segno la notte di Lunedì dell’Angelo, approfittando forse del clima di festa, nei territori fra Montefalcone e Montemitro, area trignina del Molise al confine con l’Abruzzo.

Decisivo l’intervento dei carabinieri della sezione Radiomobile di Termoli, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Montefalcone nel Sannio, in contrada Cerreto, zona rurale del Comune. L’arrivo del 112 ha infatti messo in fuga i malviventi che erano stati capaci di tagliare 9 delle 11 campate della linea elettrica che serve i due Comuni.

Costretti a fuggire all’improvviso, i ladri sono riusciti a portare via solo parte dei cavi di rame tagliati, per un valore commerciale di circa 2mila euro.

Il resto della refurtiva è stato quindi recuperato dall’Arma. Tuttavia il danno è stato consistente e ha lasciato i due paesi senza corrente.

Nelle case è stato impossibile non solo usare la luce, ma anche gli elettrodomestici e tutti quegli apparecchi che ormai fanno parte della vita quotidiana di chiunque e senza i quali la vita è molto più difficile. Disagi anche per le attività, quali bar e altri locali che hanno dovuto fare i conti coi frigoriferi e i congelatori in tilt.

I tecnici dell’Enel hanno operato per ripristinare la linea, riuscendoci dopo qualche ora.