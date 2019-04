18 migranti curdi sbarcano alle Tremiti, ci sono donne e bambini. Attivata macchina dei soccorsi

Sono sbarcati sull’isola disabitata di Capraia, nell’arcipelago delle isole Tremiti. Si tratta di diciotto migranti presumibilmente di etnia curda, tra i quali 8 bambini e 6 donne.

Ad accorgersi di loro il personale della Guardia Costiera di Termoli operativo sull’arcipelago e i carabinieri, che hanno dato l’allarme per i soccorsi. Allertato anche il sindaco Antonio Fentini, che sul molo di San Domino – la più grande delle isole – ha atteso fino circa alle 19 l’arrivo dei migranti trasferiti dalla Capitaneria di porto con i gommoni.

Sarebbero – secondo informazioni parziali – quattro uomini, cinque donne e nove bambini, tra i quali due di pochi mesi. Un bambino, si apprende da fonti mediatiche pugliesi, è paraplegico. Il caso che sembra preoccupare maggiormente gli operatori sanitari è relativo a un uomo dall’apparente età di 40 anni affetto da una brutta tosse. Complessivamente però, sempre secondo le prime è ancora parziali informazioni, i profughi sarebbero tutto sommato in buone condizioni di salute, come confermano dalla guardia costiera e dallo stesso sindaco dell’arcipelago, che sta coordinando l’allestimento del centro di accoglienza improvvisato almeno per la prima notte.

Nelle prossime ore, dopo le visite mediche del personale 118, dovrebbero essere identificati. Sarà la Prefettura di Foggia a stabilire, su base territoriale, che procedura seguire..

Nessuna traccia del natante che ha condotti loro fino all’arcipelago delle Diomedee. Immediata la macchina dei soccorsi avviata dal sindaco delle Isole Tremiti, Antonio Fentini sotto il coordinamento della Prefettura di Foggia.

“Stiamo allestendo in uno stabile in comodato d’uso al Comune delle Tremiti degli alloggi da destinare ai migranti – ha detto il sindaco Antonio Fentini all’agenzia Ansa che lo ha raggiunto al telefono – Abbiamo provveduto a recuperare materassi e lenzuola. Abbiamo fornito loro del cibo. Non appena arriveranno qui a San Domino saranno sottoposti a visite mediche”.

L’ipotesi più probabile è che il gruppo sia stato sbarcato da una nave più grande in seguito ripartita. Il Comune è riuscito a far arrivare sul posto cibo e generi di prima necessità. I curdi dovranno ora essere identificati e smistati nei centri di prima accoglienza.

A quanto si apprende i migranti avrebbero detto ai soccorritori di essere giunti a bordo di una barca a vela partita dalla Turchia. Un punto ancora poco chiaro, sul quale si dovrà fare luce.

La postazione del 118 operativa a San Domino è stata coinvolta immediatamente ed è partita alla volta dell’isola di Capraia (nella foto) per avviare lo screening sanitario.

Le coste della Calabria e della Puglia sono la meta più gettonata per migranti di origine curda: in genere compiono la traversata con imbarcazioni di fortuna, spesso a vela. In questo caso il natante li ha lasciati tra le rocce di Capraia.