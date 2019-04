Capitolo viabilità locale. Dopo un’estenuante attesa, qualcosa si muove. Da questa mattina, 1 aprile, sono infatti cominciati i lavori di bitumazione delle strade e ripavimentazione dei marciapiedi.

Un’azione a lungo invocata dai cittadini, stanchi di dover fare quotidianamente i conti con le asperità di un asfalto disseminato di buche e avvallamenti; criticità capaci di mettere a dura prova non solo la stabilità delle vetture, ma anche e soprattutto la pazienza degli automobilisti e, in alcuni casi, anche i relativi portafogli.

Le operazioni in questione, che arrivano proprio in odore di campagna elettorale, riguarderanno via Pirandello e via Mazzini per il quartiere Vazzieri, corso Bucci e piazza d’Ovidio, via Roma, via Petitti e via Longano, ma anche contrada Colle delle Api.

Per consentire la fluidità degli interventi, dalle 7 di questa mattina la circolazione veicolare ha subito diverse limitazioni. Transenne dalla rotatoria di via Alfieri sino all’incrocio in direzione via Ungaretti, come pure lungo la sopraelevata di corso Bucci e dall’incrocio di via Pietrunto fino a piazza della Vittoria; stessa condizione nei pressi della zona industriale, dalla pineta di San Giovannello alla rotatoria del centro commerciale “Monforte”.

Contestualmente saranno implementati anche i dossi artificiali per limitare la velocità delle auto e il restyling riguarderà pure diversi marciapiedi: nel fitto elenco, tra gli altri, quelli di viale Elena e via Cavour, via Scatolone, via Petrella, via del Castello, via Mazzini e via Roma.